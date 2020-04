В Британии назвали самую популярную песню десятилетия

Поделись







Названа самая популярная песня десятилетия /Getty Images

Британское издание BBC назвало самые популярные песни десятилетия. В рейтинге учитывалось то, как часто песня звучала на радио или ТВ в Великобритании.

Первое место заняла песня Фарелла Уильямса под названием Happy, которая стала саундтреком к анимационной лента Гадкий Я 2. На втором оказался трек Rolling in the Deep от Адель, которая стала заглавной в ее втором альбоме, принесшем ей три Грэмми. Закрывает тройку лидеров Moves Like Jagger - совместная работа Кристины Агилеры и Maroon 5.

Также в ТОП-10 вошли такие песни: Get Lucky от Daft Punk, Фарелла Уилямса и Нила Роджерса, Can't Stop The Feeling! Джастина Тимберлейка, I Gotta Feeling от группы Black Eyed Peas, Uptown Funk Марка Ронсона и Бруно Марса, Counting Stars коллектива One Republic, Forget You Си Ло Грина и Sex On Fire от Kings Of Leon.

