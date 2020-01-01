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В Британии назвали самую популярную песню десятилетия

Первое место занял трек Happy Фарелла Уильямса
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Названа самая популярная песня десятилетия
Названа самая популярная песня десятилетия
/Getty Images

Британское издание BBC назвало самые популярные песни десятилетия. В рейтинге учитывалось то, как часто песня звучала на радио или ТВ в Великобритании.

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Первое место заняла песня Фарелла Уильямса под названием Happy, которая стала саундтреком к анимационной лента Гадкий Я 2. На втором оказался трек Rolling in the Deep от Адель, которая стала заглавной в ее втором альбоме, принесшем ей три Грэмми. Закрывает тройку лидеров Moves Like Jagger - совместная работа Кристины Агилеры и Maroon 5.

Также в ТОП-10 вошли такие песни: Get Lucky от Daft Punk, Фарелла Уилямса и Нила Роджерса, Can't Stop The Feeling! Джастина Тимберлейка, I Gotta Feeling от группы Black Eyed Peas, Uptown Funk Марка Ронсона и Бруно Марса, Counting Stars коллектива One Republic, Forget You Си Ло Грина и Sex On Fire от Kings Of Leon.

Ранее сообщалось о том, что были названы самые продаваемые исполнители 2019 года

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