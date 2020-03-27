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Снова Netflix: В Америке назвали самый популярный новый сериал

Он получил высокие оценки критиков и зрителей
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Король Тигров
Король Тигров
/Кадр из сериала

На сайте Rotten Tomatoes назвали самый популярный и рейтинговый сериал, вышедший за последнее время. Им стал документальный проект Король Тигров от Netflix, который уже разошелся на мемы в Сети, а восхитился им даже Джаред Лето.

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Король Тигров вышел 20-го марта и получит на RT 97% свежести от критиков и 95% от зрителей. По своей востребованности он обогнал новые сезоны Озарка и Грещниц, а на Netflix пока что занимает первое место в ТОП-10 самых популярных фильмов и сериалов.

Джаред Лето также стал фанатом сериала. В подтверждение этому он снялся в образе главного героя с плюшевым тигром.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#JaredLetoTigerKing

Публикация от JARED LETO (@jaredleto)

Сериал Король Тигров рассказывает о мужчине по имени Джо - гее-реднеке (так он себя называет), который владеет зоопарком с дикими кошками. Однажды на его бизнес обратила внимание защитница животных, от которой он попытался избавиться. В 2019-ом его судили за организацию заказного убийства и жестокое отношение с животными.

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