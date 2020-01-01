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"Убежден в этом": Гитарист QUEEN обвинил в пандемии людей, которые едят мясо

Брайан Мэй заявил, что уже три месяца является вегетарианцем
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Брайан Мэй
Брайан Мэй
/Getty Images

Знаменитый британский музыкант и участник культовой группы Queen Брайан Мэй высказался о том, кого считает виновным в пандемии коронавируса COVID-19. По его мнению, началась она из-за людей, которые едят мясо животных. Его слова приводит издание NME.

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Мэй заявил, что люди должны поменять свое отношения к употреблению мяса в пищу, особенно, после того, как появилось информация о том, что первый человек подхватил коронавирус на рынке в Ухане, где продают мясо экзотических животных. Важно отметить, что эта теория официально подтверждена не была.

"Эта пандемия действительно пошла от тех, кто ест животных. И теперь я еще больше убежден, что употребление мяса далеко не является полезным для нас", - заявил музыкант. - "Уже три месяца я придерживаюсь такого образа жизни. Сначала для меня это был эксперимент". Артист добавил, что именно мясо наносит вред человечеству.

Ранее сообщалось о том, что ДиКаприо и Де Ниро предложили фанатам сняться с ними в кино

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Брайан Мэй Queen коронавирус пандемия covid 19 карантин Ухань мясоеды Все теги
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