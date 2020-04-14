Переключиться на мобильную версию

"Не заслуживают умереть": Хоакин Феникс призвал освободить заключенных из тюрем

Актер записал видеообращение
Поделись

Хоакин Феникс
Хоакин Феникс
/Getty Images

Оскароносный актер Хоакин Феникс записал видеообращение с просьбой выпустить заключенных из тюрем Нью-Йорка. Ролик появился в Twitter-аккаунте движения Release Aging People in Prison (Освободите стареющих людей из тюрем).

Читай также: Хоакин Феникс и Де Ниро поссорились перед съемками Джокера

Актер отметил, что в тюрьмах находится множество пожилых людей, которые попадают в зону риска заражения короанавирусом Covid-19. Именно их, по его мнению, и должны отпустить на волю, дабы избежать массового заражения.

"Когда ты за решеткой, нет никакого социального дистанцирования и возможности обеспечить нормальные санитарные условия. Власти должны сделать все возможное, чтобы защитить заключенных и работников тюрем от болезни и распространения вируса… Никто не заслуживает умереть от Covid-19 в тюрьме", - заявил Феникс.

Сразу же после этого обращения секретарь губернатора Мелисса ДеРоза рассказала изданию TMZ, что в Нью-Йорке уже начался процесс освобождения людей старше 55 лет из тюрем, которые были осуждены за нетяжкие преступления или же в том случае, если их срок подходит к концу.

Ранее сообщалось о том, что Харви Вайнштейну предъявили новое обвинение

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Хоакин Феникс видеообращение актер освободить заключенных коронавирус пандемия карантин covid 19 Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь