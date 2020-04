"Не заслуживают умереть": Хоакин Феникс призвал освободить заключенных из тюрем

Оскароносный актер Хоакин Феникс записал видеообращение с просьбой выпустить заключенных из тюрем Нью-Йорка. Ролик появился в Twitter-аккаунте движения Release Aging People in Prison (Освободите стареющих людей из тюрем).

Актер отметил, что в тюрьмах находится множество пожилых людей, которые попадают в зону риска заражения короанавирусом Covid-19. Именно их, по его мнению, и должны отпустить на волю, дабы избежать массового заражения.

"Когда ты за решеткой, нет никакого социального дистанцирования и возможности обеспечить нормальные санитарные условия. Власти должны сделать все возможное, чтобы защитить заключенных и работников тюрем от болезни и распространения вируса… Никто не заслуживает умереть от Covid-19 в тюрьме", - заявил Феникс.

A message from Oscar award winning actor Joaquin Phoenix: “I’m calling on @NYGovCuomo to take action in New York by granting clemency to New Yorkers in prison. The lives of so many people depend on his action. No one deserves to die in prison from COVID-19.” #ClemencyNow pic.twitter.com/CEFEkwVTBV