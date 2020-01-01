"Не приму участие": Хоакин Феникс и Де Ниро поссорились перед съемками Джокера

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Джокер /Flickr

Голливудские актеры Хоакин Феникс и Роберт Де Ниро, которые снялись в фильме Джокер 2019-го года, прямо перед его съемками поссорились. Об этом сообщает издание GQ.

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Известно, что перед началом съемочного процесса актеры собрались на читку сценария, и Де Ниро попросил режиссера Тодда Филлипса позвать Феникса, исполнителя главной роли. Однако тот не любит репетиции и прочее, поэтому отказался приходить, со словами: "Я ни за что, ****, не приму участие в читке".

Однако, будучи большим поклонником Роберта Де Ниро, он все же согласился приехать в Нью-Йорк и отрепетировать вместе с остальными, но свои реплики он прочел нехотя и мямля. После этого Де Ниро позвал его к себе в офис, получил отказ, но позже Феникса уговорили. Им удалось разобраться в инциденте, а в конце беседы Роберт взял Хоакину за голову и поцеловал в обе щеки, подчеркнув, что все будет хорошо.

Напомним, что фильм Джокер был удостоен две премии Оскар, в том числе и за лучшую мужскую роль (Хоакин Феникс).

Ранее сообщалось о том, что Волан-де-Морт, Джокер и Маска появятся в одном фильме