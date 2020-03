Все вместе: Волан-де-Морт, Джокер и Маска появятся в одном фильме

Первая часть Космического Джема о пришельцах, которые хотели забрать персонажей Looney Tunes, вышла в уже далеком 1996-ом году. Теперь же идет работа над вторым фильмом, который выйдет в 2021-ом. И уже в Сеть попали первые кадры и промовидео ленты.

В слитом ролике члены съемочной команды мастерски балансируют баскетбольный мяч на пальце. Компанию им составляют Маска (из фильма с Джимом Керри), Волан-де-Морт, Джокер, Пеннивайзи и Злая Ведьма (из Волшебника страны Оз). Все эти персонажи появятся в сиквеле, однако неизвестно, насколько большими будут их роли.

Также в Сети уже появлялись и кадры с вышеупомянутыми кинозлодеями:

Leaked Space Jam 2 images, and my hype has gone through the roof.



Pennywise, The Joker, The Mask, The Wicked Witch of the West all making appearances... Hell yeah, I'm down with this pic.twitter.com/JhiV5123tA