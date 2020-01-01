Вышел трейлер приключенческой комедии Круиз по Джунглям с Дуэйном Джонсоном

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Круиз по Джунглям /Скриншот из трейлера

В Сети появился финальный трейлер долгожданной приключенческой комедии Круиз по Джунглям от студии Disney. Главные роли в нем сыграли Дуэйн Джонсон и Эмили Блант.

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Лента была вдохновлена аттракционами парка Диснейленд, а сюжет ее рассказывает о захватывающем приключении двух путешественников-экспедиторов по джунглям Амазонки. Они - капитан и отважная исследовательница дикой природы, которые хотят отыскать таинственное растение, обладающее чудесной силой. Вот только на их пути встретится немало преград.

Приключенческий фильм Круиз по Джунглям выйдет в украинский прокат 27-го июля 2020-го года.

Трейлер на украинском языке:

Трейлер на русском языке:

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