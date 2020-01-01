Шпионский экшен: Вышел финальный трейлер Черной Вдовы от MARVEL

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Черная Вдова /Flickr

Студия Marvel опубликовала в Сети финальный трейлер долгожданного блокбастера Черная Вдова об одной из участниц команды Мстителей. Главные роли в нем сыграли Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью, Рэйчел Вайс и Дэвид Харбор.

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Первая лента четвертой фазы киновселенной Marvel раскроет историю Наташи Романофф еще до ее попадания в знаменитую супергеройскую команду. После событий Противостояния она столкнулась со своим прошлым, а также с такими же, как и она сама, профессиональными убийцами и шпионами. И все это для того, чтобы разобраться с людьми, виновными в их изменениях.

В украинских кинотеатрах блокбастер Черная Вдова выйдет уже 30-го апреля.

Трейлер на русском языке:

Трейлер на украинском языке:

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