Назван актер, который является главным злодеем Голливуда

У кого больше всех было злодейских ролей

Поделись







Роберт Де Ниро стал главным кинозлодеем Голливуда /Getty Images

Американский сайт Guarantorloans провел исследование, благодаря которому выяснилось, какие актеры чаще всего играли злодеев в кино. На первом месте оказался Роберт Де Ниро.

Читай также: Названы актеры, которые больше всего ругаются матом в кино

На счету у Де Ниро девятнадцать злодейских ролей, в частности - Дон Вито Корлеоне (молодой) в Крестном Отце 2, Ник Макколи в Схватке, Луис Гара в тарантиновском Джеки Брауне и Фрэнк Ширан в Ирландце.

На втором месте оказался Петер Стормаре, который семнадцать раз перевоплощался в злодеев (Плохие Парни 2, Большой Лебовски), а закрывает тройку лидеров Рон Перлман, у кого шестнадцать злодейских амплуа (Полицейская академия, Люди в Черном).

Роберт Де Ниро, Петер Стормаре и Рон Перлман /Getty Images

В десятку главных голливудских злодеев также вошли Тим Карри, Джеймс Вудс, Винни Джонс, Гари Олдмен, Кристофер Уокен, Малькольм Макдауэлп и Сэмюэл Л. Джексон.

Ранее сообщалось о том, что были названы фильмы с наибольшим количеством матерных ругательств