Харви Вайнштейну предъявили новое обвинение: Известны детали

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Харви Вайнштейн /Getty Images

Осужденный до 23 лет тюремного заключения голливудский экс-продюсер Харви Вайнштейн новое обвинение. Его снова предъявили за сексуальное насилие, а рассмотрено оно будет прокуратурой Лос-Анджелеса. Об этом сообщает Variety.

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Известно, что возможный инцидент произошел в 2010-ом году в отеле Беверли-Хиллз. Предполагаемую пострадавшую опросили еще в 2019-ом, и она сумела доказать, что ее изнасиловали в пределах срока исковой давности. Если она выиграет суд, то Вайнштейну могут добавить еще четыре года заключения.

Стоит отметить, что в ближайшие дни Харви Вайнштейна экстрадируют в Лос-Анджелес, где он предстанет перед судом по еще четырем обвинениям.

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