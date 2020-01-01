Осужденный Харви Вайнштейн вылечился от коронавируса COVID-19

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Харви Вайнштейн /Getty Images

Голливудский экс-продюсер Харви Вайнштейн, осужденный за изнасилование и сексуальные домогательства до 27 лет тюрьмы, не так давно заразился коронавирусом Covid-19. Теперь же он прошел лечение и победил болезнь. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Изначально у Вайнштейна появились кашель, жар и лихорадка, а тест показал положительный результат на Covid-19. Он пробыл две недели в изоляции в исправительном учреждении Wende, которое находится в Нью-Йорке. Несмотря на то, что у продюсера есть проблемы с сердцем, давлением, позвоночником и диабет, ему все же удалось побороть новый коронавирус.

"Я был уверен, что это будет его концом", - заявил близкий к продюсеру источник. Сейчас же Харви Вайнштейн находится в тюремном отделении психиатрии из-за возможных попыток суицида.

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