"Все будем в порядке": Лев Лещенко поборол коронавирус
Популярный росскийский певец Лев Лещенко, который совсем недавно был госпитализирован в тяжелом состоянии из-за коронавируса COVID-19, выздоровел. Вместе с супругой Ириной его выписали из больницы. Об этом артист сообщил в своем Instagram.
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"Выражаем благодарность всему коллективу медиков больницы. Спасибо за наше лечение. Слушайте врачей... соблюдайте карантин. Мы с Ириной выписываемся", - написал Лещенко.
Выражаем благодарность всему коллективу медиков больницы . Спасибо за наше лечение. Слушайте врачей, наша медицинская школа одна из самых основательных, соблюдайте карантин. Мы с Ириной выписываемся. Еще раз, спасибо всем за поддержку. Всем здоровья. Ваш Лев Лещенко #Лещенко #ЛевЛещенко #Лещенковыписка
Кроме этого, в интервью телеканалу Звезда он заявил, что последний тест на Covid-19 был отрицательным, однако лечение он намерен продолжить. "Планы - сидеть дома и лечить до конца воспаление легких… Паники не надо, друзья, мы все будем в порядке", - подытожил певец.
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