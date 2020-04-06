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"Все будем в порядке": Лев Лещенко поборол коронавирус

Артиста выписали из больницы
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Лев Лещенко
Лев Лещенко
/instagram.com/leshchenko_lv/

Популярный росскийский певец Лев Лещенко, который совсем недавно был госпитализирован в тяжелом состоянии из-за коронавируса COVID-19, выздоровел. Вместе с супругой Ириной его выписали из больницы. Об этом артист сообщил в своем Instagram.

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"Выражаем благодарность всему коллективу медиков больницы. Спасибо за наше лечение. Слушайте врачей... соблюдайте карантин. Мы с Ириной выписываемся", - написал Лещенко.

Кроме этого, в интервью телеканалу Звезда он заявил, что последний тест на Covid-19 был отрицательным, однако лечение он намерен продолжить. "Планы - сидеть дома и лечить до конца воспаление легких… Паники не надо, друзья, мы все будем в порядке", - подытожил певец.

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