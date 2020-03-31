"Смог пройти через это": Идрис Эльба выздоровел от коронавируса

Поделись







Идрис Эльба /Getty Images

Популярный британский актер Идрис Эльба, который одним из первых среди мировых звезд сообщил о заражении коронавирусом Covid-19, заявил, что уже выздоровел. Радостной новостью он поделился в своем Twitter-аккаунте.

Читай также: Идриса Эльбу обвинили во вранье о заражении коронавирусом

По словам актера, он переживал из-за того, что страдает еще и от астмы, однако теперь вместе со своей супругой Сабриной чувствует себя хорошо. "Мы прошли через период карантина, но все еще в подвешенном состоянии и не можем улететь домой. Так что придется немного подождать…", - рассказал Эльба, добавив, что у него не осталось симптомов болезни.

"Мы стараемся быть оптимистами. Надеюсь, вы тоже стремитесь не поддаваться огромной панике. Я думал, что буду чувствовать себя хуже, потому что я астматик, но смог пройти через это, а значит, сможете и вы", - резюмировал актер.

Напомним, что одним из последних вышедших фильмов с Идрисом Эльбой стал боевик Форсаж: Хоббс и Шоу 2019-го года.

Ранее сообщалось о том, что Том Хэнкс и его супруга побороли коронавирус