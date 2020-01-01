"Думаю, вам платят": Идриса Эльбу обвинили во вранье о заражении коронавирусом

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Идрис Эльба /Getty Images

Одним из первых всемирно известный актеров, заявивших о заражении коронавирусом Covid-19, стал британец Идрис Эльба. Однако хип-хоп-исполнительница Cardi B в своем прямом эфире в Instagram высказала свои подозрения о том, что звездам заплатили за ложь о болезни.

Cardi B /Getty Images

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"Давайте я сейчас скажу, что у меня коронавирус. Как я узнаю, что заразилась? Возможно, если вы кашляете, у вас он есть. Но потом я вижу, что баскетболист говорит: "Да, у меня коронавирус, но у меня нет симптомов", - высказалась певица, предположив, что звезды также врут о болезни для того, чтобы повысить свою популярность. - "Так как мне понять, что нужно пройти тестирование? Думаю, вам платят за то, что вы говорите, что заразились. И если вам платят, пусть заплатят мне тоже!"

Идрис Эльва в ответ на такое заявление решил также выйти в прямой эфир в Instagram, дабы развенчать все подозрения. "Идея, что кому-то вроде меня заплатили, чтобы рассказать о коронавирусе, абсолютная чушь. Это глупо. Это самый быстрый способ заразить людей. Нет никакой пользы для меня и Сабрины (его жены - прим. ред.) сидеть здесь и говорить, что мы заразились, если мы здоровы ", - ответил актер.

Напомним, что одним из последних вышедших фильмов с Идрисом Эльбой стал боевик Форсаж: Хоббс и Шоу 2019-го года.

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