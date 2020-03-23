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"Уже лучше": Том Хэнкс рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом

Также актер рассказал о самоизоляции
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Том Хэнкс и Рита Уилсон
Том Хэнкс и Рита Уилсон
/Getty Images

Голливудский актер Том Хэнкс две недели назад стал одной из первых мировых знаменитостей, которые заразились коронавирусом Covid-19. Вместе со своей супругой он прошел лечение, сейчас находится в самоизоляции, а теперь опубликовал запись в Twitter, в которой рассказал о самочувствии.

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"Привет, народ. Прошло две недели с первых симптомов, и нам уже лучше", - написал Хэнкс, - "Самоизоляция работает так: вы никуда не ходите, ничего ни от кого не берете и не получаете. Здравый смысл такой! Это займет некоторое время, но если вы позаботитесь о себе и других и откажетесь от некоторых вещей, то и это скоро закончится".

Напомним, что уже летом 2020-го можно будет увидеть новый фильм с Томом Хэнксом, который носит название Грейхаунд.

Ранее сообщалось о том что украинская актриса Иванна Сахно заразилась коронавирусом

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