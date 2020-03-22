"Было очень плохо": Ольга Куриленко поборола коронавирус Covid-19
Популярная голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко стала одной из первых мировых знаменитостей, заразившихся коронавирусом Covid-19. Лечение она проходила дома в самоизоляции, однако совсем недавно в своем Instagram заявила, что полностью вылечилась от недуга.
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"Я думаю, что полностью выздоровела. Коротко о течении болезни: в первую неделю мне было очень плохо и я почти все время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12 часов за ночь и потом еще часа 3-4 днем!!! Подняться было тяжело. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая", - поделилась актриса с подписчиками.
Кроме этого, Ольга добавила, что на вторую неделю болезни у нее пропала высокая температура тела, но появился легкий кашель, а усталость осталась прежней. "Теперь практически никаких симптомов нет. Только немного кашель есть по утрам, но потом он полностью уходит на весь день", - добавила Куриленко.
Happy Mother’s Day! #mothersday P.S. I have completely recovered 🙏 To recapitulate: For one week I felt pretty bad and was mostly in bed, sleeping, with high fever and strong headache. The second week, the fever was gone but some light cough appeared and I felt very tired. By the end of the second week I felt totally fine. Cough is almost gone although I still cough in the mornings but then it completely goes away for the day! I’m fine! And now I’m just enjoying this time to reflect on many things and spend my time with my son. 🙏 Я думаю я полностью выздоровела. Коротко о течении болезни: В первую неделю мне было очень плохо и я почти все время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12 часов за ночь и потом ещё часа 3-4 днём!!! Подняться было тяжело. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая. Во вторую неделю температура полностью ушла и появился легкий кашель. Усталость осталась. Теперь практически никаких симптомов нет. Только немного кашель есть по утрам, но потом он полностью уходит на весь день. Теперь я наслаждаюсь отдыхом и провожу время с сыном. Держитесь!!! 💪 #coronavirus #коронавирус
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