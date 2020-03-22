"Было очень плохо": Ольга Куриленко поборола коронавирус Covid-19

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Ольга Куриленко /instagram.com/olgakurylenkoofficial/

Популярная голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко стала одной из первых мировых знаменитостей, заразившихся коронавирусом Covid-19. Лечение она проходила дома в самоизоляции, однако совсем недавно в своем Instagram заявила, что полностью вылечилась от недуга.

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"Я думаю, что полностью выздоровела. Коротко о течении болезни: в первую неделю мне было очень плохо и я почти все время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12 часов за ночь и потом еще часа 3-4 днем!!! Подняться было тяжело. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая", - поделилась актриса с подписчиками.

Кроме этого, Ольга добавила, что на вторую неделю болезни у нее пропала высокая температура тела, но появился легкий кашель, а усталость осталась прежней. "Теперь практически никаких симптомов нет. Только немного кашель есть по утрам, но потом он полностью уходит на весь день", - добавила Куриленко.

Ранее сообщалось о том, что Каннский кинофестиваль отменили из-за коронавируса COVID-19