"Мы уже дома": Том Хэнкс и его супруга побороли коронавирус

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Том Хэнкс и Рита Уилсон /Getty Images

Оскароносный голливудский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон вылечились от коронавируса Covid-19. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

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Известно, что звездная пара уже выписалась из больницы и даже вернулась в США.

"Эй, народ ... Мы уже дома, и, как и вся Америка, продолжаем самоизолироваться и дистанцироваться от общества. Большое, огромное спасибо людям в Австралии, которые заботились о нас. Их попечение сделало наше возвращение в США возможным. И большое спасибо всем, кто протянул руку помощи с добрыми пожеланиями. Мы с Ритой очень ценим это", - написал Хэнкс в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, что уже летом 2020-го можно будет увидеть новый фильм с Томом Хэнксом, который носит название Грейхаунд.

Ранее сообщалось о том, что Идриса Эльбу обвинили во вранье о заражении коронавирусом