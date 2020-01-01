"Пусть будет ж*па": Слепаков покорил YouTube матерной песней о коронавирусе

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Семен Слепаков спел песню о коронавирусе /instagram.com/slepakovsemyon

Популярный российский юморист Семен Слепаков в своей традиционной манере под гитару записал новую песню под названием Вирусная. Посвящена она коронавирусу Covid-19, а спета и записана вместе с Московским мужским хором.

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В юмористической и матерной композиции комик заявляет о том, что у них в стране раньше была ж*па, а люди были недовольны многими вещами, однако теперь, по его словам, появилась проблема более масштабная. Кроме этого, в шуточной форме он попросил вирус вернуться туда, откуда он появился, сходить к психологу, помедитировать и отстать от людей.

Песня Семена Слепакова - Вирусная набрала более 5,5 миллионов просмотров на YouTube, 235 тысяч лайков, 29 тысяч дизлайков, а также заняла 1-ое место в трендах.

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