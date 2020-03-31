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"Вирус упал на мир": MONATIK покорил Сеть стихом о коронавирусе

В честь своего Дня рождения
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MONATIK
MONATIK
/instagram.com/monatik_official/

В среду, 1 апреля, популярному украинскому исполнителю Дмитрию Монатику исполнилось 34 года. В честь праздника он записал видео в Instagram, в котором прочитал собственный стих, посвященный коронавирусу Covid-19.

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Артист признался, что верит в то, что скоро наступят здоровые времена, а также отметил, что это были последние его рифмы, написанные в 33 года.

"Который день на карантине...
Вирус упал на мир... злой... коронованный...
Но я искренне верю, что в здоровое время скажу Вам: привет!
Так что, до скорого!
Ведь столько прекрасного всех нас
ждёт впереди!
Поставь новые цели и наяву их смотри!", - продекламировал Monatik.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Который день на карантине... Вирус упал на мир... злой... коронованный... Но я искренне верю, что в здоровое время скажу Вам: привет! Так что, до скорого! Ведь столько прекрасного всех нас ждёт впереди! Поставь новые цели и наяву их смотри! Совсем скоро наступит действовать время! Пусть Это последние рифмы в мои 33-ри... Зато первые рифмы в этом Апреле... Всем здоровья!

Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)

В комментариях под видео исполнителя поздравили с Днем рождения подписчики, а также звезды шоу-бизнеса.

Ранее сообщалось о том, что Ксения Собчак заявила, что болела коронавирусом в 2019-ом

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Монатик День рождения Дима Монатик Monatik коронавирус стих covid 19 карантин Все теги
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