"Вирус упал на мир": MONATIK покорил Сеть стихом о коронавирусе
В среду, 1 апреля, популярному украинскому исполнителю Дмитрию Монатику исполнилось 34 года. В честь праздника он записал видео в Instagram, в котором прочитал собственный стих, посвященный коронавирусу Covid-19.
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Артист признался, что верит в то, что скоро наступят здоровые времена, а также отметил, что это были последние его рифмы, написанные в 33 года.
"Который день на карантине...
Вирус упал на мир... злой... коронованный...
Но я искренне верю, что в здоровое время скажу Вам: привет!
Так что, до скорого!
Ведь столько прекрасного всех нас
ждёт впереди!
Поставь новые цели и наяву их смотри!", - продекламировал Monatik.
Который день на карантине... Вирус упал на мир... злой... коронованный... Но я искренне верю, что в здоровое время скажу Вам: привет! Так что, до скорого! Ведь столько прекрасного всех нас ждёт впереди! Поставь новые цели и наяву их смотри! Совсем скоро наступит действовать время! Пусть Это последние рифмы в мои 33-ри... Зато первые рифмы в этом Апреле... Всем здоровья!
В комментариях под видео исполнителя поздравили с Днем рождения подписчики, а также звезды шоу-бизнеса.
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