"Вирус упал на мир": MONATIK покорил Сеть стихом о коронавирусе

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MONATIK /instagram.com/monatik_official/

В среду, 1 апреля, популярному украинскому исполнителю Дмитрию Монатику исполнилось 34 года. В честь праздника он записал видео в Instagram, в котором прочитал собственный стих, посвященный коронавирусу Covid-19.

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Артист признался, что верит в то, что скоро наступят здоровые времена, а также отметил, что это были последние его рифмы, написанные в 33 года.

"Который день на карантине...

Вирус упал на мир... злой... коронованный...

Но я искренне верю, что в здоровое время скажу Вам: привет!

Так что, до скорого!

Ведь столько прекрасного всех нас

ждёт впереди!

Поставь новые цели и наяву их смотри!", - продекламировал Monatik.

В комментариях под видео исполнителя поздравили с Днем рождения подписчики, а также звезды шоу-бизнеса.

Ранее сообщалось о том, что Ксения Собчак заявила, что болела коронавирусом в 2019-ом