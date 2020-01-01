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MOZGI с Потапом порвали YouTube клипом о карантине

Группа выпустила клип на трек No Hugs No Kisses
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Mozgi - No Hugs No Kisses
Mozgi - No Hugs No Kisses
/instagram.com/realpotap

Популярная украинская группа MOZGI во главе с рэпером и продюсером Потапом выпустила новый клип. Он называется No Hugs No Kisses, снят в комичном стиле и посвящен карантину, связанному с коронавирусом.

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В клипе артисты призывают людей ограничить себя от объятий и поцелуев с другими людьми, дабы уберечься от заражения Covid-19. Для этого они изобразили несколько комических сцен. Примечательно, что в этой видеоработе нет профессиональной съемки, а сама песня исполнена Потапом, Позитивом и Дядей Вадей на английском языке.

Клип MOZGI - No Hugs No Kisses уже набрал больше 215 тысяч просмотров, 14 тысяч лайков, а также попал в тренды украинского YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Бьянка выпустила провокационный трек о коронавирусе

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