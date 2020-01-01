"Покашлял в мое лицо": Бьянка выпустила провокационный трек о коронавирусе

Поделись







Бьянка - Пандемия /Скриншот с YouTube

Популярная певица Бьянка выпустила новую песню, посвященную одной из главных тем в мире на сегодняшний тем - пандемии коронавируса Covid-19. Ее новая работа так и называется Пандемия, и вышла она на YouTube.

Читай также: MARUV всколыхнула YouTube пошлым клипом с Киевстонером

В своем провокационном треке Бьянка спела о человеке, в которого она влюбилась, однако он оказался зараженным коронавирусом. "Танцевали так легко, но потом ты вдруг покашлял прямо в мое лицо", - спела артистка.

Песня Бьянки - Пандемия уже набрала более 27 тысяч прослушиваний на YouTube, 1 тысячу лайков и более 300 дизлайков.

Ранее сообщалось о том, что LITTLE BIG порвали YouTube-тренды песней на Евровидение-2020