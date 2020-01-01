LITTLE BIG порвали YouTube-тренды песней на Евровидение-2020

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Little Big - UNO /Кадр из видео

Популярная группа Little Big, которая представит Россию на Евровидении-2020, выпустила конкурсный трек под названием Uno, а также клип на него. Музыкальное видео оказалось одним из самых популярных среди всех участников этого года.

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Трек вышел в новом стиле группы с танцевальными мотивами и запоминающимся припевом. Кроме этого, Little Big снова придумали новый танец, призвав всех учить движения, но не менее запоминающейся для фанатов стала хореография Дмитрия Красилова (парня слева в кадре). Музыканты предстали в костюмах в стиле 70-ых, а также были в расширенном составе из шести человек.

Клип Little Big - UNO за несколько часов посмотрели более 2,7 миллионов раз, поставили 253 тысячи лайков и 25 тыс дизлайков. Видео попало в тренды украинского YouTube.

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