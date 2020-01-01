"Сделали максимально": Группа Время и Стекло объявила о распаде

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Время и Стекло распались /Кадр из видео

Одна из самых популярных украинских групп под названием Время и Стекло, в которой участвуют Надя Дорофеева и Алексей Завгородний, выпустили клип на трек Навсегда/Никогда, который намекнул об окончании совместного творческого пути артистов. Теперь же они официально заявили о распаде своей группы.

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В ролике, выпущенном на YouTube-канале дуэта, они заявили, что продолжат свои карьеры по-отдельности, однако перед этим отправятся в концертный тур. "Мы просто продолжаем свой путь, мы работаем, мы дружим. Нет ничего плохого в том, что каждый из нас как личность может продолжить свой путь дальше. Так должно быть, так всегда должно происходить... Для меня ВиС - это то, что я хотел сделать в творческом плане, на сцене", - отметил Позитив.

"Мы на самом деле поняли, что время группы истекло... Мы действительно ощущаем, что в этой группе мы с Позитивом сделали максимально все", - резюмировала Дорофеева.

Прощальный тур группы Время и Стекло будет называется Финальные титры и пройдет в ближайшие полгода. Завершающим станет концерт в киевском Дворце Спорта, который состоится 11-го сентября 2020-го года. "Это будет нестандартное шоу от нашей группы в абсолютно другом звучании", - призналась Надя Дорофеева.

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