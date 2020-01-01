Как отреагировали соцсети на начало шестого сезона Лиги Смеха

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Лига Смеха /facebook.com/ligasmeha

В эфир вышло долгожданное начало шестого сезона юмористического шоу Лига Смеха. На этот раз фестиваль в Одессе назывался Фестивалем Эмоций, а приняло участие в нем рекордное количество новых команд. Оба выпуска появились на YouTube.

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Тренерами шестого сезона стали Гарик Бирча, Игорь Ласточкин, Надя Дорофеева, Станислав Боклан, Юрий Ткач, Наталья Могилевская и Владимир Дантес. За право участия в сезоне поборолись такие команды, как Лови Кураж, Сборная Львова, Город Город, Короли Турбаз, Олег Вояж, Млека, Нос, Моя провинция, Наш формат, ХПЗЯ, 7Я, ОГО, Как по маслу, Радужный Енот, Любимый город, СМТ и команда-джокер Хит Леджер.

Посмотревшие зрители обрадовались тому, что к составу жюри присоединился Дантес и вернулся Ласточкин, а также назвали команды, которые они считают фаворитами. Кроме этого, многие комментаторы отметили, что большинство участников считают слабыми, а некоторые и вовсе раскритиковали всю игру. Однако другие фанаты назвали выпуск крутым и достойным.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Обе части Фестиваля Эмоций Лиги Смеха вышли на YouTube и попали в украинские тренды.

Ранее сообщалось о том, что Дурнев ярко пошутил над Олей Поляковой, Юрием Ткачом и Лолитой