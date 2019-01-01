Как отреагировали соцсети на финал Лиги Смеха

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Лига Смеха - Финал пятого сезона /Скриншот с YouTube

Пятый сезон популярного украинского юмористического шоу Лига Смеха от Квартала 95 подошел к концу. В финальном сражении сошлись команды Ветераны Космических Войск с тренером Станиславом Бокланом и Наш Формат с Юрием Ткачом.

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В ходе финальной игры Наш Формат показали полотно с отсылками новый фильм Джокер, Ветераны представили номер в своем духе, а также команды спародировали друг друга, поучаствовали в баттлах, а также посоревновались в музыкально-танцевальном конкурсе, где звездными гостями стали Олег Скрипка и Сергей Бабкин. По решению судей, победу в юбилейном пятом сезоне одержали Ветераны Космических Войск.

В комментариях к игре зрители вспомнили самые смешные моменты, а также порадовались за победителей, раскритиковали то, что пришлось не по душе, а также посоветовали организаторам взять в судьи Остапчука и Дантеса. Кроме этого, комментаторы отметили, то их порадовал финал, другие сообщили, что обе команды выступили достойно, но есть и те, кто остался недоволен финалом на фоне прошлых сезонов.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Финал пятого сезона шоу Лига Смеха набрал 1,2 млн просмотров на YouTube, 19 тыс лайков и 1,5 тыс дизлайков. Игра попала на 2-ое место в украинских трендах.

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