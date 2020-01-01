MARUV всколыхнула YouTube пошлым клипом с Киевстонером

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SHLAKOBLOCHINA - Новая сила киски /instagram.com/maruvofficial/

Украинская певица Maruv выпустила на своем YouTube-канале новый пошлый и провокационный клип от своего проекта SHLAKOBLOCHINA, который носит название Новая сила киски. В нем принял участие музыкант и блогер Киевстонер под псевдонимом FEARMUCH.

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В клипе, который снят полностью в розовых тонах, Maruv предстала в откровенном наряде и в парике, исполняя эротические танцевальные движения. Вместе с ней в кадре появляются танцовщицы из ее команды, демонстрирующие свои полуобнаженные тела, на которых надето только сексуальное белье.

Клип SHLAKOBLOCHINA - Новая сила киски (feat. FEARMUCH) за несколько часов посмотрели более 55 тысяч раз, а также он продолжает активно набирать популярность в Сети.

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