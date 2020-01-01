"Что дальше, порно?": От MARUV стали массово отписываться фанаты

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MARUV /instagram.com/maruvofficial/

Популярная певица Maruv (Анна Корсун - наст. имя) опубликовала в своем Instagram новыми откровенными снимками. С их помощью она анонсировала выход нового выпуска видеоблога на YouTube-канале Shlakoblochina под названием Новая сила киски, а также создала 18+ аккаунт в Instagram.

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На фотографиях артистка предстала в розовом латексном костюме, а также в кружевном откровенном белье. На некоторых снимках запечатлены только ягодицы Maruv. "Моя киска без прописки. Налей мне виски. Налей мне виски", - подписала она.

Некоторым зрителям такой перформанс пришелся по душе, однако большинство подписчиков излишняя откровенность не понравилось. "Что дальше, порно?", "Это уже что-то из клипов Линдеманна", "Мне не нравится, даже не красиво", - написали пользователи, которые стали массово отписываться от певицы в соцсетях.

Выход видеоблога Новая сила киски певица Maruv анонсировала на пятницу, 6-го марта.

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