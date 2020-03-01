"Я закрываюсь": Jerry Heil призналась, что все еще остается девственницей
Популярная украинская 24-летняя певица и участница Нацотбора на Евровидение-2020 Jerry Heil совсем недавно дала откровенное интервью ведущей Маше Ефросининой. Оно состоялось в рамках шоу Экзамен на YouTube.
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В ходе разговора Яна Шемаева (наст. имя Jerry Heil - прим. ред.), что ей очень сложно даются отношения с мужчинами, а также призналась, что все еще остается девственницей. "Я не люблю День святого Валентина: мне никогда не дарили валентинки. Я до сих пор не умею принимать внимание со стороны мужчин. Я закрываюсь, я не могу почувствовать себя секси…", - рассказала Яна, признавшись, что посещает гештальт-терапевта.
"У мамы с папой всегда были сложные отношения, и она тоже не умеет принимать от него… (внимание)… и у меня как-то не сложилась модель, что такое красивые отношения, настоящие, как это дарить людям любовь", - призналась певица. Она добавила, что никогда не вступала в серьезные отношения и не имела сексуальной близости с мужчинами: "Как раз на этом моменте, когда я понимала, что сейчас это произойдет, я пугалась… и еще просто не было ощущения, что это именно тот человек, с которым бы хотелось…".
"Правда, это не стыдно", - отреагировала сама Jerry Heil в своем Instagram на реакцию зрителей после интервью. Она также поделилась своей историей более подробно.
ПРАВДА — ЦЕ НЕ СОРОМНО🐼🐼 Стільки повідомлень після жодного інтерв’ю не отримувала! Дякую Маші @mashaefrosinina, що настільки тонко відчула мене і обережно відкрила тему першого сексу. Його відсутності. В (о ні, тільки не це) 24 роки. ⠀ ⠀ ⠀ 📺Причини поділитися своєю історією: 1) Я знала, що, відкрившись, допоможу справитися з соціальним тиском людям РІЗНОГО віку. * так і сталося — сотні людей вже написали мені, що їм тепер легше. Отже не даремно я відчувала потребу розповісти! ⠀ 2)Відкритість — кращий з усіх можливих трендів! Зараз відкрито говорять про секс в деталях — це допомагає багатьом знайти себе в чужих історіях. Тільки от інші люди, які не мають серйозних відносин (а для мене секс можливий лише за такого ходу подій — хоча кожен обирає своє) страждають від тиску такого інформаційного потоку і починають думати, що з ними щось не так, — лише тому що немає в якості опори жодної історії публічної людини, яка давала би розуміти, що не вести статеве життя — це так само окей як і вести його. Це чисто питання твого вибору: час чи не час. ⠀ ⠀ 📺То чому не розповідала раніше: 1)Бо думала, це як стати голою посеред людного центру міста. Паралізуючий страх, що люди тикатимуть пальцями і кидатимуть камінням. Яка нісенітниця💩 ⠀ 2)боялася осуду чоловічої статі, тому що *вставте тут популярні вирази-ярлики типу «дівчина має бути досвідченою» і додайте страх у випадку, коли це відбудеться, виявитися тим самим бревном* Нісенітниця-2💩 Бо це все про догоджання вигаданій людині. Де тут хоч слово про мій комфорт? ⠀ 3)В мові є такі поняття як застарілі слова та історизми. Так от слова «цнота» і «дєвствєнность», здається, перші в тому списку! Історичніше тільки «квіточка»🌚 Я так думала. А тоді передумала, бо це нісенітниця-3💩 Як ми докотилися до того, що речі, які стосуються особистого простору людини, тепер діляться на сучасне, не сучасне, модне? ⠀ Всі інсайти, які я проживаю зараз, зводяться до двох моїх простих правил життя: 1. Будь собою. 2. ПРАВДА - ЦЕ НЕ СОРОМНО. За будь-яких обставин. ⠀ Можна тепер після таких постів ставити статус «Головна незаймана країни»?😀
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