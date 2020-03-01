"Я закрываюсь": Jerry Heil призналась, что все еще остается девственницей

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Jerry Heil /instagram.com/thejerryheil/

Популярная украинская 24-летняя певица и участница Нацотбора на Евровидение-2020 Jerry Heil совсем недавно дала откровенное интервью ведущей Маше Ефросининой. Оно состоялось в рамках шоу Экзамен на YouTube.

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В ходе разговора Яна Шемаева (наст. имя Jerry Heil - прим. ред.), что ей очень сложно даются отношения с мужчинами, а также призналась, что все еще остается девственницей. "Я не люблю День святого Валентина: мне никогда не дарили валентинки. Я до сих пор не умею принимать внимание со стороны мужчин. Я закрываюсь, я не могу почувствовать себя секси…", - рассказала Яна, признавшись, что посещает гештальт-терапевта.

"У мамы с папой всегда были сложные отношения, и она тоже не умеет принимать от него… (внимание)… и у меня как-то не сложилась модель, что такое красивые отношения, настоящие, как это дарить людям любовь", - призналась певица. Она добавила, что никогда не вступала в серьезные отношения и не имела сексуальной близости с мужчинами: "Как раз на этом моменте, когда я понимала, что сейчас это произойдет, я пугалась… и еще просто не было ощущения, что это именно тот человек, с которым бы хотелось…".

"Правда, это не стыдно", - отреагировала сама Jerry Heil в своем Instagram на реакцию зрителей после интервью. Она также поделилась своей историей более подробно.

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