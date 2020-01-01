"Ой, малолетка": Макс Корж порвал YouTube сильным клипом

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Макс Корж /instagram.com/MAXKORZHmus/

Популярный белорусский рэпер Макс Корж представил новый клип на песню Малолетка, который попал в тренды украинского YouTube. Как и работа Шантаж, эта посвящена остросоциальной проблеме.

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Сюжет клипа рассказывает о парнях, которые должны найти организатора концерта, не оплатившего площадку для выступления. Придя домой к его семье, оказалось, что он бросил жену и юного сына ради молодой девушки. Как и главные герои, ребенок тоже пытается отыскать родителя, чтобы отомстить за страдания матери.

Клип Макса Коржа - Малолетка за сутки набрал более 2 миллионов просмотров, 290 тысяч лайков и 8 тыс дизлайков, попав на 1-ое место в YouTube-тренды.

В песне присутствует нецензурная лексика - 18+

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