"Одна из лучших": Alyona Alyona попала в список Forbes

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Alyona Alyona /instagram.com/alyona.alyona.official

Популярная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona неожиданно попала в рейтинг 30 Under 30 журнала Forbes. Это список из 30 самых успешных в своей отрасли людей, которым еще не исполнилось 30 лет.

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Артистка предстала в разделе Развлечения, куда также попал звезда Кролика Джоджо Роман Гриффин Дэвис, исполнитель одной из главных ролей в сериале Половое Воспитание Шути Гатва, а также певец Льюис Капальди.

"Бывшая воспитательница детского сада переосмыслила звучание рэпа. alyona alyona представляет украинский рэп во всем мире. Она гастролировала по всей Европе и является одной из лучших артисток в своей стране", - так описали рэпершу в Forbes.

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