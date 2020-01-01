Девятилетний киевский диджей попал в Книгу рекордов

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Тимур Божков - самый юный диджей Украины /скриншот из видео

Девятилетний Тимур Божков, который является диджеем с сценическим псевдонимом DJ TIM, попал Книгу рекордов Украины. Его признали самым молодым диджеем в стране.

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Известно, что он миксует популярные треки знаменитых коллег по цеху, даже несмотря на свой столь юный возраст. Его настоящее имя и сценическое в данный момент записаны в Книге рекордов. Стоит отметить, что до этого звание самого молодого диджея было у десятилетней Юлианы Попович из города Ровно.

Ранее сообщалось о том, что клип южнокорейской группы BTS установил крупный рекорд на YouTube