В США от коронавируса умер известный актер Аллен Гарфилд

На момент смерти ему было 80 лет

Поделись







Аллен Гарфилд /Flickr

Знаменитый американский актер Аллен Гарфилд во вторник, 7 апреля, скончался от осложнений, которые были вызваны коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Читай также: Британский комик Эдди Лардж умер от коронавируса

Гарфилду было 80 лет, а смерть наступила в калифорнийской больнице, куда он и был госпитализирован из-за заражения вирусом. Информацию о кончине подтвердила и его сестра Лоис Гурвиц.

На счету Аллена Гарфилда более 100 появлений в фильмах, сериалах и шоу. Одними из главных лент, в которых он снялся, стали Девятые Врата Романа Полански, Бананы Вуди Аллена и Клуб Коттон Фрэнсиса Форда Копполы.

Ранее сообщалось о том, что музыкант Джон Прайн умер от коронавируса COVID-19