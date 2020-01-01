Переключиться на мобильную версию

Легендарный музыкант Джон Прайн умер от коронавируса COVID-19

Ему было 73 года
Поделись

Джон Прайн умер от осложнений, вызванных коронавирусом
Джон Прайн умер от осложнений, вызванных коронавирусом
/Getty Images

Знаменитый американский кантри-исполнитель Джон Прайн ушел из жизни в возрасте 73 лет. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает издание Rolling Stone.

Читай также: Адам Шлезингер умер от коронавируса COVID-19

Прайн попал в больницу 26-го марта, однако еще за девять дней до этого вместе со своей женой он сделал тест на Covid-19, который показал положительный результат. Болезнь была обнаружена у него после возращения из турне по Европе.

Джона Прайна считают одним из классиков кантри и фолка, а на его счету две премии Грэмми за лучший фолк-альбом.

Ранее сообщалось о том, что британский комик Эдди Лардж умер от коронавируса

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Джон Прайн умер Джон Прайн умер от коронавируса коронавирус пандемия карантин смерть умер Covid 19 Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь