Легендарный музыкант Джон Прайн умер от коронавируса COVID-19

Ему было 73 года

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Джон Прайн умер от осложнений, вызванных коронавирусом /Getty Images

Знаменитый американский кантри-исполнитель Джон Прайн ушел из жизни в возрасте 73 лет. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает издание Rolling Stone.

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Прайн попал в больницу 26-го марта, однако еще за девять дней до этого вместе со своей женой он сделал тест на Covid-19, который показал положительный результат. Болезнь была обнаружена у него после возращения из турне по Европе.

Джона Прайна считают одним из классиков кантри и фолка, а на его счету две премии Грэмми за лучший фолк-альбом.

Ранее сообщалось о том, что британский комик Эдди Лардж умер от коронавируса