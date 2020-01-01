Известный музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса COVID-19

Он был обладателем Грэмми и номинантом на Оскар

Поделись







Адам Шлейзингер умер от COVID-19 /Getty Images

Знаменитый американский музыкант, композитор фильмов и телешоу Адам Шлезингер ушел из жизни из-за осложнений, вызванных заражением коронавирусом Covid-19. Об этом сообщает издание Variery.

Читай также: От коронавируса Covid-19 умер актер из Звездных Войн

Известно, что Шлезингер умер утром 1-го апреля. По словам его представителя, он находился несколько дней на лечении в одной из больниц Нью-Йорка. На момент смерти ему было 52 года.

Адам Шлезингер прославился музыкой к фильму 1996-го года То, что ты делаешь, который снял Том Хэнкс. За нее он был номинирован на премию Оскар и получил Грэмми. Кроме этого, он основал поп-рок-группу Fountains of Wayne, а также является обладателем трех Эмми за музыку к телепроектам.

Ранее сообщалось о том, что звезда джаза Уоллес Рони умер от коронавируса COVID-19