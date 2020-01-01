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Знаменитый британский комик Эдди Лардж умер от коронавируса

Ему было 78 лет
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Умер Эдди Лардж
Умер Эдди Лардж
/Getty Images

Популярный британский комик и актер Эдди Лардж скончался от коронавируса COVID-19 в возрасте 78 лет. Об этом сообщает издание BCC, а подтвердил печальную новость его сын Райан Макгиннис.

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Известно, что у Ларджа была сердечная недостаточность, из-за которой он и оказался в больнице. И уже в ее стенах он подхватил новую болезнь. "Он страдал от сердечной недостаточности и, к сожалению, находясь в больнице, заразился коронавирусом, с которым его ослабленное сердце, увы, не справилось", - написал в Facebook Макгиннис.

Эдди Лардж стал известен благодаря выступлениям в дуэте с Сидом Литтлом, который назывался Little and Large. В течение многих лет они оставались одними из главных комиков Великобритании, но вынуждены были остановить творческую деятельность из-за ослабленного здоровья Ларджа.

Ранее сообщалось о том, что от коронавируса Covid-19 умер актер из Звездных Войн Эндрю Джек

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