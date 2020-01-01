Эмбер Херд грозит тюрьма за ложные показания против Джонни Деппа

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Джонни Депп и Эмбер Херд /Getty Images

Голливудская актриса Эмбер Херд может получить тюремный срок размером в три года за ложные показания против своего экс-супруга Джонни Деппа. Об этом сообщает издание International Business Times.

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Отправиться за решетку Херд может в том случае, если суд подтвердит ее виновность в фальсификации улик и лжесвидетельств против Деппа. Известно, что суд уже ищет доказательства.

Кроме этого, в суде выступила личная стилистка актрисы Саманта МакМиллан, заявившая, что на ней не было побоев в те дни, за которые Эмбер показывала фото с синяками, а именно 16-го декабря 2015-го года. "В течение всего дня 16-го декабря 2015-го года я ясно видела, что у Эмбер Херд не было никаких видимых следов, ушибов, порезов или повреждений ни на ее лице, ни на любой другой части ее тела", - заявила МакМиллан под присягой.

Напомним, что Джонни Депп и Эмбер Херд познакомились на съемках фильма Ромовый дневник. Они начали отношения в 2011-ом году, в 2015-ом поженились, а развелись в 2017-ом.

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