Чоткий Паца взорвали YouTube карантинной пародией на хит NILETTO - Любимка

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Чоткий Паца - Любимка /Скриншот с YouTube

На официальном YouTube-канале популярного украинского юмористического проекта Чоткий Паца вышла новая пародия, которая уже успела попасть в тренды видеохостинга. На этот раз комедийную адаптацию получил хит Niletto - Любимка.

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На мотив популярной песни лидер Чоткого Паца Костя Клепка спел о главном инфоповоде современности - коронавирусе и карантине. В клипе говорится об использовании масок (которые по сюжету сложно найти в аптеке), антисептиков, занятии разными делами на самоизоляции, а также о том, как люди скупают гречку и туалетную бумагу.

Пародию от Чоткого Паца на клип NILETTO - Любимка за сутки посмотрели 500 тысяч раз, поставили 110 тысяч лайков и 3 тыс дизлайков. Видеоработа попала на 2-ое место в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Чоткий Паца рассказали о пародии с Зеленским, о конфликтах и приглашении Киркорова