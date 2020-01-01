Золотая Дзига-2020: Объявлен победитель в номинации Открытие Года

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Антонио Лукич стал победителем в номинации Открытие Года на Золотой Дзиге /facebook.com/antonio.lukich

Украинская киноакадемия назвала первого победителя Национальной кинопремии Золота Дзига-2020. Им стал режиссер-дебютант в полнометражном кино Антонио Лукич, ставший лауреатом в номинации Открытие года.

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Выбор победителя происходил на закрытом заседании правления и наблюдательного совета. Свой приз Лукич получил за ленту Мои мысли тихие (Мої думки тихі), которая до этого была удостоена специального приза жюри на кинофестивале в Карловых Варах, а также Гран-при Национального конкурса и приз ФИПРЕССИ Одесского международного кинофестиваля 2019-го года.

Напомним, что остальные победители премии Золотая Дзига-2020 будут названы 3-го мая во время прямого эфира.

Ранее сообщалось о том, что украинский фильм Посторонний победил на кинофестивале в США