Украинский фильм Посторонний победил на кинофестивале в США

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Посторонний /facebook.com/СтороннійStranger-258113351614797/

Украинский фильм Посторонний от режиссера Дмитрия Томашпольского продолжает покорять зарубежных критиков, экспертов и зрителей. На этот раз лента стала одним из лауреатов Международного кинофестиваля Monsters of Horror International Film Festival.

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Картина получила награду в номинации Лучший иностранный полнометражный фильм. Ее сюжет рассказывает об исчезновении команды по синхронному плаванью в бассейне и пропаже пациентки водолечебницы, когда та принимала хвойно-жемчужные ванны.

Посторонний (Сторонній) выйдет в украинский прокат в 2020-ом году. Точная дата не объявлена.

Ранее сообщалось о том, что украинский фильм о Донбассе получил награду на кинофестивале Сандэнс