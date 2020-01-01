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Украинский фильм Посторонний победил на кинофестивале в США

Лучший иностранный полнометражный фильм
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Посторонний
Посторонний
/facebook.com/СтороннійStranger-258113351614797/

Украинский фильм Посторонний от режиссера Дмитрия Томашпольского продолжает покорять зарубежных критиков, экспертов и зрителей. На этот раз лента стала одним из лауреатов Международного кинофестиваля Monsters of Horror International Film Festival.

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Картина получила награду в номинации Лучший иностранный полнометражный фильм. Ее сюжет рассказывает об исчезновении команды по синхронному плаванью в бассейне и пропаже пациентки водолечебницы, когда та принимала хвойно-жемчужные ванны.

Посторонний (Сторонній) выйдет в украинский прокат в 2020-ом году. Точная дата не объявлена.

Ранее сообщалось о том, что украинский фильм о Донбассе получил награду на кинофестивале Сандэнс

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