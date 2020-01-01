План действий на уикенд: THRILL PILL, немое кино и дневная вечеринка

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План действий на уикенд /Depositphotos

Средина марта не пестрит огромным количество мероприятий, но зато на выходных в столице точно есть, куда сходить (не забывая усиленно следить за своим здоровьем). Концерты, театр, кинопоказы, вечеринки - все это запланировано в столице на грядущий уикенд.

Будьте внимательны! Из-за карантина некоторые мероприятия в Киеве могут быть отменены или перенесены!

FINGERSTYLE GUITAR

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Энергетический, драйвовый, но в то же время самый релаксовый концерт весны от харизматичного музыканта Дмитрия Зорина. Это будет новый проект с живым исполнением, на котором прозвучат и авторские треки, и каверы.

Just in Space (ул. Братская, 6). 14 марта, 18:00. Цена: от 200 гривен.

Fingerstyle Guitars /facebook.com/events/210797890046600/

PIANO - ФАНТАЗИИ

Иногда без музыки нельзя прожить и ни дня, поэтому столица зачастую и наполнена отличными концертами. В эту субботу на сцену выйдет солистка Национальной филармонии Инесса Порошина (фортепиано), в репертуаре которой произведения Шопена, Моцарта, Баха и других классиков.

Кирха Святой Екатерины (ул. Лютеранская, 22). 14 марта, 19:00. Цена: от 150 гривен.

Piano /facebook.com/GoClassicConcert

Морфий

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Спектакль от театра Актер, который раскроет зрителю новые грани личности Михаила Булгакова. Его действие развернется в 1917-ом году, когда писатель заболел дифтеритом, спасаясь от боли с помощью наркотиков.

Театр Актер (ул. Б. Житомирская, 40). 15 марта, 19:00. Цена: от 80 гривен.

Thrill Pill /facebook.com/events/1333864550154939/

THRILL PILL

Популярный молодой рэпер, выпустивший несколько громких хитов и альбом Откровения, который он и собирается представить в Киеве. Он экспериментирует со стилями и не боится затрагивать откровенные темы, а вот на своих выступлениях по полной раскачивает залы!

ATLAS (ул. Сечевых Стрельцов, 37-41). 15 марта, 20:00. Цена: от 349 гривен.

Морфий /facebook.com/teatractor/

Немое кино и оркестр

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Когда-то, несколько десятков лет тому назад, кинопоказы немых лент проходили в кинотеатрах под сопровождение игры на живых музыкальных инструментал. И в это воскресенье киевляне и гости столицы смогут окунуться в те времена, ведь на экране будет немое кино, озвучит которое оркестр Kyiv Rhythm Kings.

Дом кино (ул. Саксаганского, 6). 15 марта, 20:00. Цена: от 200 гривен.

Немое кино и оркестр /facebook.com/budynokkino

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