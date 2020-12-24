Вышел трейлер украинского мультфильма Гулливер Возвращается от Квартала 95

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Гулливер Возвращается /Кадр из трейлера

Вышел первый официальный тизер украинского мультфильма Гулливер возвращается, который выйдет в конце 2020-го года. Его производством занимались студии Квартал 95 и Gulliver Films, а ролик знакомит зрителей сразу с несколькими центральными персонажами.

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Сюжет анимационной картины расскажет о путешественнике Гулливере, получившем письмо с просьбой о помощи, из-за чего отправляется в Лилипутию. Вместе со своими друзьями он оказывается в центре приключений, где их ждут испытания, появление врагов и трудности, которые они должны преодолеть.

Также стала известна официальная дата выхода мультфильма Гулливер возвращается - 24 декабря 2020 года.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер украинского экшена Бесславные крепостные о Шевченко и самураях