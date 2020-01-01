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Бесславные крепостные: Вышел трейлер украинского экшена о Шевченко и самураях

Приключенческая лента выйдет осенью 2020-го
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Бесславные крепостные
Бесславные крепостные
/Скриншот из трейлера

Вышел первый официальный трейлер украинского приключенческо-комедийного фильма Бесславные крепостные (Безславні кріпаки). Режиссером стал Роман Перфильев, а главные роли в нем сыграли Роман Луцкий, Сергей Стрельников, Яков Ткаченко, Ген Сето, Екатерина Слюсарь и другие.

Постер фильма Бесславные крепостные
Постер фильма Бесславные крепостные
/Пресс-служба

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Сюжет ленты, которая съемкой и атмосферой напоминает Бесславных ублюдков Квентина Тарантино, рассказывает о самураях, а точнее - о Тарасе Шевченко, который решил вступить в их ряды за два дня. Его возлюбленную мучает поганец, а самого его жестко тренирует беспощадный наставник. Но нужно быстро научиться стрелять, бегать и не обращать внимания на привлекательных гейш.

В украинский прокат фильм Бесславные крепостные выйдет 8-го октября 2020-го.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер приключенческой комедии Круиз по Джунглям с Дуэйном Джонсоном

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Украинское кино Бесславные крепостные Безславні кріпаки Украинский фильм Тарас Шевченко самураи Квентин Тарантино трейлер Все теги
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