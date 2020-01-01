Карантин в Киеве: Как вернуть деньги за билеты в кино

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Когда откроются столичные кинотеатры и как вернуть деньги за билеты /Flickr

С 12-го марта до 3-е апреля в Киеве введен карантин, из-за которого ограничиваются проведения массовых мероприятий, закрываются учебные заведения, а также развлекательные центры, некоторые зоны в шопинг-молах, кинотеатры, концертные залы, клубы и многое другое. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в видеообращении на своей странице в Facebook.

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Редакция сайта Afisha.bigmir.net узнала, закрываются ли столичные кинотеатры на время карантина, как вернуть деньги за билеты в кино в случае отмены сеансов, а также о том, когда можно будет снова пойти в кино и насладиться киноновинками.

Кинотеатр Планета Кино вечером 11-го марта сообщил, что они продолжают работу в обычном режиме, но уже в ночь на 12-ое число написали об отмене всех киносеансов в столице вплоть до конца марта. Они рассказали, что вернуть деньги за билеты можно в личном кабинете на сайте или в приложении. А тем, кто не знает, как это сделать, можно связаться с кинотеатром в соцсетях или по телефону, чтобы получить помощь.

Деньги вернут в течение трех банковских дней, а также Планета Кино ожидает решения властей о работе в других городах Украины.

Планета Кино /Скриншот с instagram.com/planetakino

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Другой столичный кинотеатр Multiplex уведомил своих посетителей, что "кина не будет". Билеты, купленные в кассах, можно вернуть до 18:00 12-го марта, или на сайте, если приобретали онлайн. Продлится отмена кинопоказов до 31-го марта.

Одна из крупнейших сетей кинотеатров в Киеве под названием Синема Сити также закрыта с 12.03. Такая информация опубликована на их официальном сайте. Вернуть деньги за билеты можно в кассе или на сайте, указав адрес электронной почты, куда и будут отправлены дальнейшие инструкции. На горячей линии кинотеатра уточнили, что дата открытия будет объявлена позже.

Синема Сити /Скриншот с сайта cinemaciti.ua

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По подобному сценарию действует и кинотеатры сети Оскар. В социальных сетях они уведомили, что деньги за все купленные билеты уже вернули, однако, если вдруг кто-то стал исключением, то им посоветовали обратиться на почту. Администраторы уточнили, что на сайте все еще могут отображаться сеансы, однако это - временная техническая ошибка.

Линия кино, согласно решению комиссии КГГА, вслед за остальными коллегами приостановила работу своих кинотеатров в Киеве и Вишневом. Купленные ранее билеты можно вернуть на их официальном сайте или в приложении для смартфонов. О возобновлении работы кинотеатров администрация сообщит со временем.

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