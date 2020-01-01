Крупнейший музыкальный фестиваль Coachella отменили из-за коронавируса

Мероприятие может пройти не в апреле, а в октябре 2020-го

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Coachella /Getty Images

Один из главных и самых масштабных фестивалей музыки и искусств в мире под названием Coachella организаторы решили перенесли аж на полгода из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает издание The Sun.

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Крупное мероприятие должно было пройти 10-12 и 17-19 апреля в американском округе Риверсайд, Калифорния. Однако там уже были официально зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом. Именно поэтому было решено отменить событие в заявленные даты, перенеся его на октябрь 2020-го.

В этом году на Coachella должны были выступить Lana Del Rey, Travis Scott Rage и Against the Machine. Агентство Bloomberg подсчитало, что ежегодно доход от фестиваля составляет примерно 100 миллионов долларов.

Ранее сообщалось о том, сколько может потерять киноиндустрия из-за коронавируса