Не время умирать: Премьеру боевика Бонд 25 перенесли из-за коронавируса

Выход ленты состоится на в апреле, а в ноябре 2020-го

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Не время умирать /Flickr

Совсем недавно мы писали о том, что фанаты Бондианы попросили у создателей юбилейного 25-го фильма под названием Не время умирать перенести премьеру ленты с апреля 2020-го хотя бы на лето этого же года. И им удалось достучаться - студия Universal сдвинула релиз ленты аж до ноября.

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Причиной такого решения стала вспышка коронавируса Covid-19 во многих странах мира, что могло бы помешать не только премьерным показам, но и значительно уменьшить кассовые сборы. Создатели фан-сайта MI6-HQ назвали решение студии разумным шагом, заслуживающим похвалы.

Новая дата выхода фильма Не время умирать - 25 ноября 2020 года.

Ранее сообщалось о том, что Тома Круза отправили на карантин из-за коронавируса