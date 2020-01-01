План действий на уикенд: AC/DC, шоу от Квартала 95 и Верни мне мой 2007

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План действий на уикенд /facebook.com/improvliveshow/

Устроить себе отличные выходные можно самыми разными способами, но ничто не скрасит вечер субботы или воскресенья так, как это могут сделать отличнейшие концерты, шоу и другие мероприятия. Редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала лучшее из того, что пройдет в Киеве 8-го и 9-го февраля.

SPACE OF VARIATIONS

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Группа из Винницы, которая уже дважды получала титул лучшего металл-коллектива страны. Они раскачивали не только украинские залы, но и площадке по всей Европе. А уже в субботу презентуют в столице свой новый альбом.

Bingo (пр. Победы, 112). 8 февраля, 19:00. Цена: от 300 гривен.

Space of Variations /facebook.com/events/1091955377666698/

Верни мне мой 2007

Этот мощный фестиваль заставит вспомнит, как горит сентябрь тринадцать лет назад в очаровательной атмосфере молодости, легкости и классной музыки. Здесь сыграют лучшие каверы на хиты таких групп, как Amatory, Stigmata, Jane Air, Origami, Animal Джаz, Neonate, Linkin Park, Bullet For My Valentine и других.

Теплый Лампивый (ул. Омеляновича-Павленко, 4/6). 8 февраля, 19:00. Цена: от 100 гривен.

Верни Мне Мой 2007 /facebook.com/events/528732457999082/

AC/DC - Tribute show

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Бессмертная музыка легендарного коллектива уже несколько десятилетий плотно заседает в плейлистах, а на концертах в щепки разрывает фанатов. И в субботу их лучшие треки можно будет услышать вживую на трибьют-шоу от группы The Jack.

Docker-G Pub (ул. Игоревская, 13/5). 8 февраля, 21:00. Цена от 150 гривен.

Трибьют-шоу /facebook.com/TheJack.ua

БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ

Комедийный спектакль о том, как привлечь большие капиталы и создавать крупные проект за счет Европейского Союза. Главные роли здесь сыграли Владимир Горянский, Руслана Писанка, Юрий Фелипенко и другие, а создатели обещают много юмора и отличного настроения.

Центральный дом офицеров (ул. Грушевского, 30/1). 8 февраля, 19:00. Цена: от 120 гривен.

Большой переполох в маленьком городе /Facebook

IMPROV LIVE SHOW

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Новое шоу от студии Квартал 95, в котором принимают участие молодые, но уже успевшие стать популярными украинские комики. Вместе со звездными гостями они импровизируют на различные заданные им темы, и выходит у них это очень смешно. А ведущим всего действия является Евгений Кошевой.

Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). 9 февраля, 19:00. Цена: от 290 гривен.

Improv Live Show /facebook.com/events/2570749199687038/

Подпольный стендап

И еще одно юмористическое шоу этого воскресенья, на котором будет царить дружеская атмосфера, а также можно будет расслабиться и отдохнуть. А за юмористическую составляют отвечают резиденты Подпольного, в числе которых Сергей Липко, Дядя Женя, Кирилл Богдан, Анна Кочегура и Антон Тимошенко.

Gemini Roastery (ул. Антоновича, 172). 9 февраля, 20:00. Цена: от 200 гривен.

Стендап /facebook.com/events/188014652306465/

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