Оргия и ампутированные конечности: Жуткий клип солиста Rammstein порвал YouTube
Популярный музыкант и солист культовой группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил свежий и довольно жуткий клип на трек Platz Eins. Это его совместная работа с лидером Hypocrisy и Pain Петером Тэгтгреном, которая вошла в их альбом LINDEMANN - H&F.
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По сюжету ролика тщеславный и некогда популярный человек оказывается в плохом состоянии на больничной койке, а его руки и ноги ампутированы. В то же время он вспоминает, как участвовал в кровавых и даже жутких оргиях в отельных номерах с моделями. Сообщается, что на немецких порносайтах уже есть версия клипа без цензуры.
Клип Lindemann - Platz Eins уже посмотрели 1,5 миллионов раз, поставили 77 тысяч лайков и 3 тысячи дизлайков. Видеоработа попала в тренды украинского YouTube.
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