План действий на уикенд: Рок-шоу, Гарри Поттер и стендап

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План действий на уикенд /Flickr

Эти зимние прохладные выходные можно провести дома, занимаясь своими делами или смотря хорошее кино, а можно на мероприятиях, которые пройдут в Киеве 11-го и 12-го января. Здесь будут и разные концерты, и юмор, и шоу, на которых оживает магия.

ROCK YOU!

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Масштабный концерт от супергруппы Rock You, в которой на сцене аж три солиста и все они вместе дополняют друга друга. А репертуаре этих музыкантов главные рок-хиты величайших групп Queen, Scorpions, Alice Cooper, Kiss, The Beatles и других.

Docker Pub (ул. Богатырская, 25). 11 января, 22:00. Цена: от 125 гривен.

Гарри Поттер и тайны Хогвартса

Культовая сказка о том самом мальчике, который выжил, и о мире магии и волшебства на этот раз перенесется на сцену в великолепном шоу, которое создает невероятную атмосферу. Любимые герои, приключения, красивейшие декорации, оригинальная музыка из фильма и множество знакомых локаций, которые теперь можно увидеть вживую - все это здесь.

Октябрьский дворец (Аллея Героев Небесной Сотни, 1). 11 января, 16:00 и 19:00. Цена: от 100 гривен.

Гарри Поттер /facebook.com/harrypotter.startime/

RESONANCE

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Еще одно рок-шоу в эту субботу, но уже от оркестра под названием Resonance. Их выступление будет посвящено новогодне-рождественским праздникам, а также позволит по-новому услышать великие рок-хиты AC/DC, Led Zeppeline. Rolling Stones, Nivana и других.

Дворец культуры КПИ (пр. Победі, 37). 11 января, 19:00. Цена: от 250 гривен.

Resonance /Facebook

Подпольный стендап. Максимум

А вот здесь уже можно будет получить не просто огромнейшую дозу позитива и приятных эмоций, но и посмеяться от души и просто расслабиться в уютной атмосфере. А помогать в этом будут комики Василий Байдак, Дядя Женя, Сергей Чирков, Денис Дума и Артур Петров.

Максимум (ул. Декабристов, 12/37). 11 января, 20:00. Цена: от 150 гривен.

Стендап /facebook.com/undergroundstandupkiev/

Король Лев в исполнении госпел-хора

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Многие из нас помнят великолепные песни из легендарного мультфильма Король Лев, которые стали суперпопулярными. И в это воскресенье их вживую исполнит хор GOSPEL Company, добавляя в композиции душевность, африканский колорит и праздничную атмосферу.

Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). 12 января, 19:00. Цена: от 190 гривен.

Король Лев /facebook.com/events/455012535155591/

Новогодние хиты

И еще одно музыкальное мероприятия с нотками праздника и атмосферой сказки и волшебства. На концерте вживую прозвучат песни, без которых нельзя представить Новый год и Рождества, а дополнено все это будет водной анимацией от Ангелины Золотой.

Киевская консерватория (ул. Архитектора Городецкого 1-3/11). 12 января, 19:00. Цена: от 150 гривен.

Новогодние хиты /facebook.com/events/487660542069679/

Ранее сообщалось о том, что вышел новый трейлер блокбастера Хищные Птицы от DC