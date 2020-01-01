"Отвисла челюсть": Как отреагировали зрители на рождественский клип группы KAZKA

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KAZKA - RYZDVYANA /facebook.com/kazka.band/

Знаменитая украинская группа KAZKA продолжает радовать фанатов своего творчества новым материалом, и на этот раз они выпустили новый клип на песню Ryzdvyana. На данную новинку музыкантов вдохновил мюзикл Вечера на хутора близ Диканьки и Ой как же было.

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В свежей видеоработе, которая наполнена духом Рождества и чудес, было объединено современное творчество, а также украинские традиции, фольклор и народные песни с колядками. Кроме этого, в треке спела не только солистка Александра Зарицкая, но и Никита Будаш.

Поклонники в очередной раз похвалили коллектив за их творчество, подчеркнув, что такой симбиоз традиций, культуры и фольклора является очень необычным и невероятным, а некоторые вспомнили упомянутые мюзиклы и посоветовали Будашу чаще петь. Кроме этого, фанаты написали, что эта работа крутая, а также отметили, что Kazka разорвали шаблоны так, как это не получалось еще ни у кого.

Комментарий на YouTube /Скриншот с YouTube

Комментарий на YouTube /Скриншот с YouTube

Комментарий на YouTube /Скриншот с YouTube

Комментарий на YouTube /Скриншот с YouTube

Клип KAZKA - RYZDVYANA набрал 180 тысяч просмотров и 10 тысяч лайков на YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Время и Стекло, Потап и Мишель Андраде порвали YouTube украиноязычным клипом