Время и Стекло, Потап и Мишель Андраде порвали YouTube украиноязычным клипом

Поделись







Мозги выпустили новую песню /Скриншот с YouTube

В честь новогодне-рождественских праздников один из самых крупным музыкальных лейблов страны под названием MOZGI Entertainment выпустил украиноязычный трек под названием 20s. В нем приняли участие группа Время и Стекло, Мишель Андраде, U_C, а также Потап с группой Mozgi, которые поздравили всех своих фанатов.

Читай также: Alyona Alyona и Джамала прокачали YouTube совместным клипом

В атмосферном клипе артисты спели и зачитали рэп о праздниках, находясь в комнате, которая украшена рождественскими атрибутами. Они показали, как веселятся, играют в видеоигры, шутят, общаются и дарят друг другу подарки.

Клип All stars MOZGI Ent. - 20s [Christmas Greeting] вышел на YouTube-канале лейбла и активно набирает популярность в Сети.

Ранее сообщалось о том, что Олег Винник и Александр Пономарев вместе спели колядку