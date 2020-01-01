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Время и Стекло, Потап и Мишель Андраде порвали YouTube украиноязычным клипом

Mozgi Entertainment представили клип на трек 20s
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Мозги выпустили новую песню
Мозги выпустили новую песню
/Скриншот с YouTube

В честь новогодне-рождественских праздников один из самых крупным музыкальных лейблов страны под названием MOZGI Entertainment выпустил украиноязычный трек под названием 20s. В нем приняли участие группа Время и Стекло, Мишель Андраде, U_C, а также Потап с группой Mozgi, которые поздравили всех своих фанатов.

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В атмосферном клипе артисты спели и зачитали рэп о праздниках, находясь в комнате, которая украшена рождественскими атрибутами. Они показали, как веселятся, играют в видеоигры, шутят, общаются и дарят друг другу подарки.

Клип All stars MOZGI Ent. - 20s [Christmas Greeting] вышел на YouTube-канале лейбла и активно набирает популярность в Сети.

Ранее сообщалось о том, что Олег Винник и Александр Пономарев вместе спели колядку

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Mozgi Время и Стекло Мишель Андраде Потап Надя Дорофеева клип Рождество YouTube украинская музыка Все теги
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